مقتل المشرف العسكري للحوثيين و5 من مرافقيه في تعز

قتل المشرف العسكري لميليشيات الحوثي أبو ابراهيم الحاكم وخمس من مرافقيه السبت، بحي ثعبات شرق مدينة تعز اليمنية في الاشتباكات التي دارت منذ صباح اليوم حيث صدت المقاومة الشعبية هجوما للميليشيات في الجبهة الشرقية للمدينة.

وفي الجبهة الشمالية تدور اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة أخرى.

وتمكنت المقاومة الشعبية من التقدم على عدد من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات وهي جبل الوعش وتبة الدفاع الجوي وشارع الأربعين والوادي الأخضر ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتي اللحظة.

من جانب آخر تدور معارك عنيفة في جبهة باب المندب غرب مدينة عدن. حيث أفيد بسقوط 5 قتلى و10جرحى من عناصر مليشيات الحوثي إثر صد المقاومة الشعبية والجيش اليمني هجوما شنته الميليشيات.

وأفادت مصادر من المقاومة بأن الأخيرة والجيش أرسلوا تعزيزات إلى باب المندب وسوف يتقدمون نحو منطقة ذباب التي تسيطر عليها المليشيات. وذكرت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة وأن المليشيات تتعمد خرق الهدنة.

إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة في جبهة المضاربة شمال محافظة لحج بين عناصر المليشيات والمقاومة الشعبية حيث صدت المقاومة هجوم المليشيات على منطقة المضاربة.