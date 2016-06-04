ممثل مفوضية حقوق الإنسان يتجاهل انتهاكات الانقلابيين

تتعالى أصوات من المجتمع المدني والدوائر الحقوقية مطالبة الحكومة اليمنية بطرد جورج أبو الزلف ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، بسبب تجاهله الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون ضد المدنيين ومحاباته لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

حال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن هو ازدواجية في العمل ومغالطة في المعلومات والحقائق، وتقارير تفتقر إلى الحيادية والمصداقية، تنافي مبادئ حقوق الإنسان.

كل هذا دفع الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في اليمن إلى مطالبة الحكومة اليمنية بطرد جورج أبو الزلف، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن لعدم حيادته المهنية في نقل الواقع الإنساني بطريقة منصفة.

وذكرت تقارير رسمية أن جورج أبو الزلف كان قد عين قياديا حوثيا في محافظة حجة منسقا للمفوضية.

كما أنه أقام دورة تدريبة لثمانية عشر متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضللة.

وأضافت التقارير أن التقرير الأول للمفوضية والذي كان الموقف الحوثي فيه جليا، صدر بينما كان ممثل المفوضية جورج أبو الزلف غير متواجد في اليمن.

هذا فيما تم تجاهل بلاغات متكررة وشكاوى عن الحصار في تعز ومجازر في صنعاء وعمران وغيرها من المحافظات.

كما أن الاعتقالات والإخفاء القسري للنشطاء والصحافيين واستخدام بعض المعتقلين دروعا بشرية وممارسة أنواع التعذيب في المعتقلات وتجنيد الأطفال جميعها لم تلق تجاوبا من المفوضية.

يذكر أن الحكومة اليمنية وقبيل نهاية العام الماضي، أعلنت أبو الزلف شخصا غير مرغوب فيه، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد ضمانات تلقتها الحكومة بأن تعمل المفوضية وفق ما هو في حدودها وأن تلتزم بالمهنية والحياد.

إلا أن ممثل المفوضية جورج أبو الزلف سرعان ما عاد إلى سياسة الازدواجية، عبر التخاطب مع ممثل ما يسمى اللجنة الثورية للمتمردين في وزارة الخارجية في صنعاء، ووصفه قائما بأعمال الوزارة ومطالبته بتزويده بمعلومات عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.