الكويت.. ولد الشيخ يلتقي كل فريق يمني على حدة

تستمر المشاورات اليمنية في الكويت في عقد لقاءاتها المنفصلة، حيث يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، وفد الانقلابيين بعد أن اجتمع أمس مع ممثلي المخلوع صالح في الوفد في لقاء لم يحضره الجانب الحوثي.

كما من المقرر أن يعقد ولد الشيخ أحمد مساء اليوم لقاء منفصلا مع الوفد الحكومي لاستئناف المشاورات التي كان الوفد قد امتنع عن الخوض في قضاياها احتجاجا على ما تعرضت له مدينة تعز، مطالبا بموقف دولي جاد لإدانتها.

في غضون ذلك، يجتمع فريق الانقلابيين في لجنة السجناء والمعتقلين مع فريق من الخبراء الأممين لمراجعة الإفادات المقدمة من الطرفين للتدقيق في الأسماء المقدمة والبحث معمقا في القوائم.

ويطالب الوفد الحكومي مجددا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي المشمول بالقرار 2216 وهو ما يرفضه وفد الانقلابيين، ما دفع المبعوث الأممي لعقد لقاءات واجتماعات منفصلة، حيث اجتمع يوم أمس مع ممثلي الحكومة واليوم مع ممثلي الانقلابيين في هذه اللجنة.