اليمن.. الوفد الحكومي يقدم مقترحات لوقف القتال في تعز

أفادت مصادر حكومية مشاركة في مفاوضات السلام اليمنية في الكويت أن اجتماع اليوم الأحد بين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والوفد الحكومي خصص لمناقشة الانتهاكات والأعمال العدائية والمجازر التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين في محافظة تعز.

وأفاد موفد قناة "العربية" إلى اجتماعات الكويت أن المصادر أوضحت أن الوفد الحكومي قدم ورقة تضمنت مقترحات لمعالجة الوضع العسكري والأمني والإنساني في تعز في إطار مسار مشاورات السلام، أبرزها:

*خروج مقاتلي الميليشيات من محافظة تعز ووقف كافة العمليات العسكرية في المحافظة وتحديداً في مداخل المدينة وفي منطقة الوازعية، والتوقف الفوري عن الاعتداءات على المواطنين.

*فتح كافة المنافذ المؤدية إلى المدينة والسماح بحرية الحركة ودخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف اللجان الإنسانية المحلية لتخفيف المعاناة عن السكان.

*توسيع قوام اللجان العسكرية المراقبة لوقف إطلاق النار في محافظة تعز على أن يكون جميع أعضائها من أبناء المحافظة وتغيير أي شخص من خارجها.

*ضرورة سحب جميع الآليات العسكرية الثقيلة والمتوسطة للميليشيات من محيط المدينة وضواحيها ورفع الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش التابعة للميليشيات.

كما شددت الورقة على تسليم خرائط الألغام في جميع مناطق المحافظة ومداخل المدينة وتشكيل فريق متخصص لنزعها وتأمين الطرقات لوصول البضائع والمساعدات إلى المدينة.