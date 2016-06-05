رئيس الأركان اليمني: الجيش الوطني على مشارف صنعاء

قال رئيس الأركان اليمني اللواء محمد علي المقدشي إن قوات الجيش الوطني تقف اليوم في استعداد عالٍ على مشارف العاصمة صنعاء، والنصر آت لا محالة وعناصر التمرد والانقلاب تدرك في قرارة نفسها أن رهانها خاسر وأحلامها قد تحطمت على صخرة صمود واستبسال قواتنا المسلحة والشعب اليمني، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المقدشي في كلمة له خلال عرض عسكري في الذكرى الأولى لإعادة بناء الجيش أنه لا مساومة في قضايا الوطن والأمة، وسيتم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن ومكتسباته.

وخاطب اللواء المقدشي أفراد الجيش الوطني أن عليهم أن يتذكروا أن كل اليمنيين الأحرار عسكريين ومدنيين ينتظرون مواكب الزحف المبارك للانضمام إليه لاستعادة الأمن والاستقرار، داعياً قادة وضباط وصف وجنود الجيش ورجال المقاومة الى التحلي دوماً باليقظة والحذر والاستعداد الدائم لمواجهة الطابور الخامس والمواقف المعقدة والصعبة والتهيؤ لاستكمال مسيرة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها قريباً وقريباً جداً.