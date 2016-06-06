اليمن.. مقتل 3 وجرح 31 في قصف للميليشيات على أحياء تعز

قتل ثلاثة وجرح 31 آخرون من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وسط مدينة تعز، حيث تم استهداف أحياء ثعبات والجحملية والدعوة والشماسي وكلابة وعصفيرة والروضة والنسيرية وصينة وحوض الإشراف والمجلية.

فيما سقط 9 قتلى و26 جريحاً من المقاومة والجيش الوطني جراء استهداف الميليشيات لمواقعهم في جبهات تعز.

وفي السياق ذاته، تمكنت المقاومة من صد هجوم على منطقة حمير بمديرية مقبنه غرب تعز، وأجبرت الميليشيات على التراجع، وحققت المقاومة تقدماً في عدد من المواقع، وسيطرت على منزل محمد عبدالله صالح شقيق المخلوع صالح، وعلى عدد من المواقع في الوازعية.