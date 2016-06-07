عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

التحالف يسلم الحكومة اليمنية 52 طفلاً جندهم الحوثي

المصدر: دبي - قناة العربية
"تعبيرية"
رابط مختصر

في استجابة سريعة لما تم التوافق عليه في مشاورات الكويت حول تبادل تسليم الأطفال دون شروط مسبقة، أعلن التحالف العربي عن تسليم 52 طفلاً ممن جندتهم ميليشيات الانقلابيين إلى الحكومة اليمنية برعاية الصليب الأحمر، تمهيداً لإعادتهم إلى اليمن وتسليمهم لذويهم.

ونقل مراسل قناة "العربية" عن مصدر قوله إن عملية التسليم تمت في إحدى المناطق الحدودية بين البلدين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن أن الطرفين المتفاوضين في محادثات السلام اليمنية في الكويت اتفقا على الإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين والأسرى في أقرب وقت ممكن.

كلمات دالّة

#اليمن, #أطفال اليمن, #تجنيد الأطفال, #ميليشيات, #الحوثي, #صالح, #التحالف العربي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر