التحالف يسلم الحكومة اليمنية 52 طفلاً جندهم الحوثي

في استجابة سريعة لما تم التوافق عليه في مشاورات الكويت حول تبادل تسليم الأطفال دون شروط مسبقة، أعلن التحالف العربي عن تسليم 52 طفلاً ممن جندتهم ميليشيات الانقلابيين إلى الحكومة اليمنية برعاية الصليب الأحمر، تمهيداً لإعادتهم إلى اليمن وتسليمهم لذويهم.

ونقل مراسل قناة "العربية" عن مصدر قوله إن عملية التسليم تمت في إحدى المناطق الحدودية بين البلدين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن أن الطرفين المتفاوضين في محادثات السلام اليمنية في الكويت اتفقا على الإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين والأسرى في أقرب وقت ممكن.