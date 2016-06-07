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الميليشيات تواصل قصفها لتعز.. مقتل 4 نساء من أسرة واحدة

المصدر: دبي- قناة العربية
مقاتلون حوثيون
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تواصل ميليشيات الانقلابيين استهدافها للمدنيين في تعز. فقد لقي 4 نساء من عائلة واحدة حتفهن، بسقوط صاروخ كاتيوشا على منزلهن في حي وادي القاضي شمال غرب مدينة تعز في الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح شهود عيان أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح واصلت لليوم السادس قصفها العنيف لأحياء مدينة تعز من عدة جهات بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

وكان استهداف الميليشيات الانقلابية بقذائف المدفعية والهاون للأحياء السكنية غرب مدينة تعز، أدى الاثنين إلى مقتل امرأتين وإصابة 15 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال.

ويأتي ذلك بعد صد المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوماً عنيفا للميليشيات الانقلابية صباح الاثنين على مقر اللواء 35 مدرع. وقد رافق الهجوم قصف عنيف على مقر اللواء والأحياء السكنية المجاورة للواء 35 مدرع، فيما دارت اشتباكات عنيفة وتمكنت المقاومة الشعبية من دحر الميليشيات.

كلمات دالّة

#اليمن, #تعز, #ميليشيات الحوثي, #مقتل مدنيين, #استهداف الأحياء السكنية

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