الجبير يؤكد: التحالف حريص على سلامة المدنيين باليمن

نوه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بقرار الأمم المتحدة القاضي بحذف اسم دول التحالف من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات العسكرية، وذلك في ضوء عدم استناد التقرير إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف.

وعبر الجبير عن أمله في التحقق مستقبلا من دقة المعلومات قبل نشرها، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، فضلا عن حرصه على سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.

وأكد أن دول التحالف في مقدمة المساهمين في أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هناك.

من جانب آخر، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إحمد بإفراج التحالف العربي عن أكثر من خمسين طفلا يمنيا جندتهم ميليشيات الحوثي على الحدود اليمنية السعودية، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في ملف السجناء والأسرى.