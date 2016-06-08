اليمن.. مقتل 44 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات

أكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل 44 من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قياديان حوثيان وذلك نتيجة غارات ومواجهات ميدانية.

ففي محافظة البيضاء وسط اليمن، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن 18 قتيلا وعشرات الجرحى من الحوثيين سقطوا في اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومة في مديرية الزاهر.

وأشارت المصادر إلى سقوط 8 قتلى من المقاومة، وأكثر من عشرة جرحى في حصيلة أولية لهذه الاشتباكات.

وفي محافظة تعز جنوب غربي البلاد، استعادت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني مواقع في منطقة الوازعية بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح، فيما قتل 5 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة.

وفي سياق متصل، قُتل 4 مدنيين من أسرة واحدة، وأُصيب عدد آخر في قصف للميليشيات استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز.

وفي حجة شمال غربي البلاد قالت المصادر إن القيادي الحوثي البارز طه المحطوري والذي يشغل منصب المشرف الأمني للحوثيين بمحافظة حجة، لقي مصرعه ظهر الثلاثاء، بغارة جوية استهدفت إحدى المزارع التي تتمركز فيها الميليشيات، وتستخدم لإطلاق الصواريخ والقذائف على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، وكذا على المدن السعودية الحدودية.

وبحسب المصادر، فإن المحطوري قتل مع 4 من مرافقيه في الغارة التي استهدفتهم داخل المزرعة، إضافة إلى إصابة آخرين.

وفي الضالع، قالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي محمد درعان السقاف لقي مصرعه عقب قيادته هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة مريس.