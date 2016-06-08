المخلافي: سنطلق سراح أطفال جندتهم الميليشيات للقتال

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن المملكة العربية السعودية سلمت الحكومة اليمنية 54 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي والمخلوع وأسروا خلال المعارك، ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهذه الخطوة، مشيدا بجهود الحكومة اليمنية والتحالف بالملف الإنساني.

وأضاف المخلافي أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وسبعة عشر عاما سيتم الإفراج عنهم قريبا.

إلى ذلك أطلقت السلطات المحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن ستة أطفال من الذين جندتهم الميليشيات خلال فعالية حضرها ممثلون عن قيادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والسلطات المحلية.

سياسيا، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفد الحكومة اليمنية في جلسة تم خلالها بحث خطوات عملية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفتح الممرات لتقديم الخدمات الأساسية لليمنيين.

كما ناقش وضع آليات ومبادئ لتفعيل التنسيق بين الحكومة والمنظمات الإنسانية من أجل تحسين الوضع العام في المحافظات الأكثر تضررا خلال النزاع.

كذلك أجرى المبعوث الخاص لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء الوفود تطرقت إلى آلية التصور العام للمرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب المبعوث الأممي بعملية الإفراج وقال "إن إطلاق سراح 54 طفلا خطوة إيجابية في ملف السجناء. نحن نحيّي جهود التحالف والحكومة اليمنية في دعم هذا الملف في شهر رمضان المبارك، ونتمنى على جميع الفرقاء تنفيذ التزاماتهم والمضي قدما بهذا الملف الإنساني والإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين بأسرع وقت ممكن".

كما تخلل اليوم عدة لقاءات مع شخصيات سياسية ودبلوماسية لإطلاعها على أحدث المستجدات، وجدد الجميع دعمهم لمسار السلام وأهمية التوصل لحل سياسي شامل ينهي النزاع ويؤمن الاستقرار للشعب اليمني.