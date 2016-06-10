قصف بالمدافع والكاتيوشا على أحياء تعز السكنية

تشهد مدينة تعز اليمنية، اليوم الجمعة، قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على بعض الأحياء السكنية وسط المدينة.

وذكرت مصادر أن قصف الميليشيات طال أحياء جبل الشماسي وتبة الوكيل في الروضة وحارة الصفاء وثعبات والقاهرة وقرى جبل صبر.

وقد خلف القصف سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، فيما تتواصل المواجهات مع الميليشيات في بعض الجبهات.

في غضون ذلك، تصدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجوم عنيف من الميليشيات على الجبهة الشرقية والشمالية لمدينة تعز، كما تم صد هجوم على حي الزنوج ومناطق الكرساح والنجود بالضباب غرب المدينة وأجبروها على التراجع.