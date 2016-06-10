ولد الشيخ أحمد: إجماع على مواضيع محورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الاجتماع الذي عقده الجمعة مع رؤساء الوفدين المشاركين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت ناقش الترتيبات الأمنية وتسيير شؤون الحكومة والإفراج عن السجناء والمعتقلين.

وقال في بيان صحافي تعقيباً على الاجتماع: "بالرغم من بعض التباينات في وجهات النظر إلا أن هناك إجماعاً على مواضيع محورية ولو أن تزمين الخطوات العملية وترتيبها لا يزال قيد التفاوض".

وأضاف: "لقد تسلمت تعهدات من الأطراف تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن".

وكانت مصادر قريبة من الوفدين كشفت أن الاجتماع الثنائي المباشر بين أعضاء من الوفدين بحضور المبعوث الأممي الذي عقد أمس بعد توقف دام اكثر من أسبوعين شهد مناقشات حادة وتبايناً كبيراً في مواقف الطرفين إزاء قضايا الإفراج عن المعتقلين والترتيبات الأمنية والعسكرية وما يتصل بالشق السياسي من المشاورات حيث أكد كل طرف تمسكه بمواقفه.

وفي حين أبدى الحوثيون إصرارهم على المطالبة بـ"شراكة سياسية وتشكيل حكومة قبل أي إجراءات عسكرية وأمنية"، شدد الطرف الحكومي على حتمية تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 في ما يتعلق بانسحاب الميليشيات من المدن والمحافظات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من تغييرات.