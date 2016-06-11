الانقلابيون يواصلون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من اليمن

تتواصل خروقات الانقلابيين لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من اليمن، خاصةً في تعز من خلال قصف عشوائي للأحياء السكنية، مما أوقع قتلى وجرحى.

كما تصرّ الميليشيات على مواصلة حصار تعز، بالإضافة لقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبعض أحياء المدينة السكنية بعنف.

وفي مديرية حرض بمحافظة حجة، تجددت الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، عندما استهدفت الميليشيات مواقع تابعة للواء "25 ميكا".

في سياق متصل، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعا لعناصر الميليشيات في منطقة المزرق في مديرية حرض، كما استهدف مواقعها في مديرية المتون غرب محافظة الجوف، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة على مواقع في مناطق الهيجه والغرفه.

وفي محافظة مأرب، ذكرت مصادر في المقاومة الشعبية، أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيات في جبل هيلان ومناطق أخرى في صرواح غرب المحافظة.

وفي محافظة صنعاء، استهدف طيران التحالف تجمعاً للميليشيات عند مشارف مديرية بني حشيش، كما استهدف آلية متحركة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الصباحه غرب العاصمة.