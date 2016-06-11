الحوثيون يناقضون ولد الشيخ وينفون وجود توافقات للحل

نفى الناطق الرسمي باسم الانقلابيين الحوثيين ورئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، وجود أي توافقات متقدمة للحل في المفاوضات الجارية في الكويت.

وقال عبدالسلام، ردا على تصريحات متفائلة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات عبدالسلام عقب تصريحات للمبعوث الأممي أعلن فيها أن الأرضية المشتركة بين الأطراف اليمنية واسعة وتعمل الأمم المتحدة على البناء عليها.

ورغم التعثر، فمن المرتقب أن يعلن المبعوث الأممي عن تصور لحل الأزمة في اليمن، وذلك بعد سلسلة لقاءات منفردة خلال الأسبوع الماضي بين وفدي الحكومة والانقلابيين.