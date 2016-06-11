اليمن.. مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية مع الإمارات

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً في عدن لمتابعة الأوضاع الخدمية في المناطق المحررة وفي مقدمتها عدن، وصادق المجلس برئاسة أحمد بن دغر على اتفاقية التعاون المشتركة في مجال الكهرباء والطاقة لعدن والموقعة مع الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المجلس بالمساعدات التي تقدمها الإمارات لليمن، مؤكداً الحرص على تمتين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين. وأقر مجلس الوزراء تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في عدن.

ووجه المجلس وفد الحكومة التفاوضي في مشاورات الكويت بوضع المبعوث الأممي في صورة العبث الممنهج الذي ترتكبه الميليشيات في مؤسسات الدولة.