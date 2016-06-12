الحوثيون يضمون الآلاف من ميليشياتهم لقوائم الجيش والأمن

أفادت مصادر محلية، بمحافظة صعدة الواقعة أقصى شمال اليمن، أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ أكثر من أسبوع بحملة لترقيم عناصرها، وإدراجهم ضمن قوات الجيش والأمن.

وقالت المصادر إن الجماعة شكلت لجنة عسكرية تابعة حيث اتخذت من المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة مقراً لها، لاستقبال أنصار وأفراد الجماعة بهدف منحهم أرقاماً عسكرية ضمن وحدات الجيش والأجهزة الأمنية.

كما أشارت المصادر إلى أن الجماعة قامت بتكليف عدد من عناصرها بمهام وأعمال أمنية، ضمن وزارة الداخلية، فضلاً عن منحهم رُتبا عسكرية عليا.

وتأتي تحركات الحوثيين هذه في سياق مساعي الجماعة، لزرع عناصرها في الجيش والأمن.

ويقول المحلل الأمني محمد سلطان: "هذه الخطوة تحاكي تماماً ما قامت به الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران حين ضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى قوائم الجيش والأمن العراقي وعملت على إفراغ القوات النظامية من الكوادر الوطنية المؤهلة لتحل محلها ميليشيات ولاء ليس للدولة وإنما للفصائل المذهبية العميلة لطهران".

وتابع بالقول: "الانقلابيون الحوثيون يسابقون الزمن ويستبقون أي تسوية سياسية بنهب كل شيء سواء بضم عناصرهم للجيش والأمن أو بتوظيف عشرات الآلاف من أتباعهم في مؤسسات الدولة أو بقرارات التعيين غير المسبوقة لقياداتهم في مناصب حكومية عليا أو من خلال نهب أموال وأراضي وعقارات الدولة".