الميليشيات تقصف وسط تعز بالمدفعية والكاتيوشا

أفادت مصادر "العربية" بتعرّض الأحياء وسط مدينة تعز لقصف عنيف بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وبحسب المصادر، استهدفت الميليشيات حي بئر باشاه والسجن المركزي غرب المدينة، كما استهدفت حي ثعبات والجحملية وقرية الديم شرق المدينة.

ويتركز قصف الميليشيات من مواقع تمركزها في شارع الخمسين شمال مدينة تعز، ومن منطقة الحوبان شرق المدينة.

20 مليون يمني يحتاجون لإغاثة عاجلة

في الأثناء، كشف وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح الأسودي، حجم الكارثة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار المفروض من قبل قوات المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في عدن، السبت، لتدشين توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، قال الأسودي إن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة لإغاثة عاجلة.