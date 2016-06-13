صحافي حوثي يصف قياداته بـ"الأغبياء"

وصف صحافي حوثي بارز قيادات جماعته بـ"الأغبياء"، مطالبا بالإفراج عن 10 صحافيين تعتقلهم الميليشيات الانقلابية منذ نحو عام.

وقال الصحافي الحوثي محمد عايش في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عشرة صحافيين لم يكونوا يشكلون أي خطر على الحوثيين ولا على اليمن".

وأضاف أن 10 صحافيين حولوا ميليشيات الحوثي إلى الجماعة الأكبر انتهاكا للحريات الصحافية على مستوى العالم بعد داعش، بسبب اعتقالهم طوال هذه الفترة وطبقا لتصنيف منظمة دولية محترمة هي منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتابع مخاطبا قياداته الأخوة القيادات الإعلامية وبعض القيادات الأمنية للحوثيين في صنعاء، فضلا عن كونكم شخصيات قمعية تافهة، فإنكم أغبياء مع مرتبة الشرف".

وجدد دعوته لهم بالقول "أطلقوا سراح الصحافيين المسجونين ظلما وعدواناً، رأفة بأنفسكم وبصورة جماعتكم إن لم يكن لوجه الله".

وقبل يومين، قامت شرطيات حوثيات بالاعتداء على أمهات الصحافيين المعتقلين أثناء وقفة احتجاجية لهن أمام مكتب النائب العام بصنعاء.

ولم يكن عايش أول حوثي بارز يوجه نقدا لجماعته جراء انتهاكاتها وممارساتها اللاأخلاقية، فقد كشف عضو ما يسمى اللجنة الثورية العليا، محمد المقالح مؤخرا عن تلقيه تهديدات من عم زعيم المتمردين "المدعو عبدالكريم الحوثي" بسبب منشورات دان فيها ممارسات فساد لقيادات الحوثي.

كما يواصل القيادي الحوثي السابق علي البخيتي كشف فضائح فساد الجماعة وانتهاكاتها، حيث دان قبل يومين جرائم الحوثيين الأخيرة ضد المدنيين في مدينة تعز، ساخرا من محاولتهم التنصل عن مسؤولية ارتكاب تلك الجرائم.