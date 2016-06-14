الحوثيون: سنرفض أي خطة من الأمم المتحدة لا تلبي مطالبنا

أكد رئيس وفد الانقلابيين الحوثيين إلى مفاوضات الكويت، محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أنهم سيرفضون أي ورقة تعدها الأمم المتحدة لا تلبي مطالبهم، في ضمان سلطة توافقية تضم مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية، ولجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب.

من جهته، أكد عسكر زعيل، عضو الوفد الاستشاري الحكومي المشارك في المفاوضات، أن الحكومة تطالب الانقلابيين بتسليم السلاح للشرعية والانسحاب من مؤسسات الدولة، وفي المقابل فإن الحوثيين يرفضون هذا ويريدون تضييع الوقت للتقدم على الأرض، ويطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق وأي تنفيذ يذكر لموضوع تسليم السلاح أو الانسحاب.