الكويت.. مواصلة الجلسات لبحث خارطة الطريق اليمنية

تدخل المفاوضات اليمنية في الكويت يومها الـ55 وسط توقعات بتقديم المبعوث الأممي الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خارطة الطريق التي كان من المفترض أن تعرض مساء الاثنين. وقال ولد الشيخ إن الطريق إلى السلام في اليمن لم يكن سهلاً أبداً.

من جهتها، كشفت مصادر مشاركة في المشاورات أن المبعوث الأممي سلم مسودة التصور الأممي لاتفاق حل الأزمة اليمنية المقترح إلى رئيسي وفدي المشاورات قبل أكثر من أسبوع، وقد عاد كل منهما إلى قيادته للتشاور حول هذا التصور، حيث بحث عبد الملك المخلافي مع الرئيس عبدربه منصور هادي تفاصيل التصور في الرياض، وَسبقه رئيس وفد الانقلابيين الذي بحث التصور ذاته مع عبدالملك الحوثي في صعدة.