رئيس الوزراء اليمني يفتتح مركز إصدار جوازات السفر بعدن

افتتح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح اليوم الثلاثاء المركز الآلي لإصدار الجوازات بمحافظة عدن وإصدار أول جواز ويعد هذا الافتتاح هو الأول بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن من قبضة الانقلابين وتدميرهم لكل مباني الدولة ومؤسساتها بما فيها المصلحة العامة للجوازات وفصل الربط الآلي وإدارة التحكم التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وقوات صالح وهو ما سيعمل على تسهيل إخراج جوازات السفر للمواطنين وخصوصا للحالات الطارئة كجرحى الحرب والمرضى وتسهيل إجراءات سفرهم.

وأشاد رئيس الوزراء خلال حفل التدشين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات والعاملين على المشروع معبرا عن سعادته بإنجاز هذا المشروع الهام الذي جاء بتوجيهات ورعاية من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومتابعته المستمرة لإنجازه حتى تحقق، ومثل انفراجا لحق من حقوق المواطنين في الحصول على جواز سفر، والذي حرمته منهم الميليشيات الانقلابية إثر استيلائها على مصلحة الجوازات في صنعاء واستخدمت هذا الحق في استغلال المواطنين وفرض رسوم مالية كبيرة غير قانونية استخدمتها في تمويل مجهودها الحربي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى في القريب العاجل لفتح مراكز إصدار آلي أخرى في مارب وسيئون والمكلا والمهرة وتعز كمرحلة أولى، حيث ستقوم هذه المراكز بتغطية طلبات المواطنين في إصدار الجوازات، وهو ما سيسهم في سرعة إجراءات سفر المواطنين.