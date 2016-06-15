إعلان خارطة طريق أممية لحل الأزمة اليمنية خلال أيام

قدم الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تصور الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية إلى رئيسي وفدي الحكومة وكذلك الانقلابيين.

وبحسب مصادر لقناة "العربية"، فإن التصور الأممي أعده فريق يضم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الأممي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

ومن المفترض أن يُعلن ولد الشيخ أحمد عن التصور في لقاء مشترك للوفدين خلال هذا الأسبوع، لكن محاولة كل طرف أن يحقق مكاسب أكثر, جعلته يحول اجتماعات الاثنين والثلاثاء إلى التهيئة, حيث تركزت المناقشات خلال هذين الاجتماعين على مناقشة تشكيل اللجنة العسكرية.

فالخارطة الأممية المقترحة حول الأزمة اليمنية المتوقع أن يطرحها المبعوث الأممي على مشاورات الكويت، هي الحديث الأبرز في مفاوضات دخلت يومها الخامس والخمسين.

مصادر مقربة من المشاورات تقول إن الجلسات المشتركة ستتواصل، ومن المقرر أن يقدم ولد الشيخ أحمد خارطة الطريق الأممية للملفات الأمنية والسياسية، والخارطة هي خلاصة مشاورات مباشرة وغير مباشرة عقدها المبعوث الأممي مع طرفي الصراع، ورؤاهم لحل الملفات.

وذكرت المصادر أن الخارطة الأممية سُتطرح للتنفيذ، ولن تكون قابلة للنقاش من جديد من طرفي الأزمة، وأن عليها إجماعا إقليميا ودوليا.

فيما كشفت معلومات أن ولد الشيخ أحمد سلم مسودة التصور الأممي إلى رئيسي وفدي المشاورات قبل أكثر من أسبوع، وقد عاد كل منهما إلى قيادته للتشاور، حيث بحث عبدالملك المخلافي هذا التصور مع الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض، وسبقه رئيس وفد الانقلابيين الذي بحث الأمر ذاته مع عبدالملك الحوثي في صعدة.

وفي وقت تجري التهيئة للإعلان رسمياً عن التصور الأممي للحل في اجتماع مشترك بحضور أعضاء الوفدين، فإن هناك خلافات حول تزامن بعض القضايا والإجراءات.