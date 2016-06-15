الحكومة اليمنية: مشاورات الكويت قد تنتهي إلى لا شيء

حذر عبدالله العليمي، رئيس الوفد الاستشاري الحكومي اليمني في الكويت، من مماطلة وفد الانقلابيين وتضييعهم الوقت، معرباً عن خشيته أن تؤول المشاورات الى سراب.

في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن وفدي الحكومة والانقلابيين بحثا القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية.

ورغم تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المتفائلة، إلا أن مسؤولي الحكومة اليمنية باتوا يحذرون من انسداد الأفق وفشل المشاورات بسبب تعنت الانقلابيين ورهانهم على إضاعة الوقت.

العليمي عبر عن خشيته من أن تؤول المشاورات إلى سراب، بعد مرور قرابة الشهرين على بدء المفاوضات، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يشيرا بأصبع الاتهام علناً نحو من يعرقل السلام ويقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات.

على صعيد مستجدات المفاوضات، ذكر بيان للمبعوث الأممي أن وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين بحثا في جلسة الثلاثاء القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية.

بينما أشارت مصادر رسمية في الحكومة اليمنية إلى أن الجلسة التي مثلها أربعة من كل طرف بحضور ولد الشيخ أحمد ناقشت آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها، بالإضافة إلى الانسحاب من المدن، وعملية تسليم واستلام السلاح الثقيل والمتوسط من الميليشيات.

الوفد الحكومي طرح الشروط والمعايير المهنية التي يجب توفرها في أعضاء اللجنة العسكرية التي سيتم تشكيلها بقرار من الرئيس هادي، فيما واصل وفد الانقلابيين التملص من الخوض في الإجراءات العملية لإنهاء الانقلاب وإنهاء الأزمة من خلال طلب المناصفة في تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.