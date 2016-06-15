اليمن.. مقتل 42 من ميليشيات الحوثي وصالح في عدة جبهات

كشفت مصادر ميدانية يمنية عن مقتل 42 وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال معارك عنيفة شهدتها عدة محافظات يمنية الثلاثاء.

ففي محافظة الضالع بوسط البلاد، قالت مصادر ميدانية، إن أكثر من 25 مسلحاً من ميليشيات الحوثي وصالح لقوا حتفهم خلال تصدي المقاومة والجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيات على مواقعهما في مديرية مريس.

وكشفت المصادر عن وصول أكثر من ٢٥ قتيلاً من ميليشيات الحوثي وصالح إلى المركز الصحي بمدينة دمت.

وأكدت المصادر أن حصيلة قتلى الميليشيات تعد أولية، حيث لا تزال جثث بعضهم مرمية جوار المحطة وبيت مدرة على أطراف قرية يعيس الخاضعة لسيطرة رجال المقاومة والجيش الوطني، إضافة إلى إصابة العشرات من مسلحي الحوثي وصالح.

وفي محافظة إب، أكدت مصادر محلية سقوط قرابة 10 قتلى من مسلحي ميليشيات الحوثي وعدد كبير من الجرحى عقب تواصل اختراق الميليشيات للهدنة وقيامها بشن هجمات على مواقع المقاومة في جبهة الشعاور الاهمول بحزم العدين وأطراف مديرية حبيش والقفر المجاورتين.

وتمكن مقاتلو المقاومة من دحر هجوم للميليشيات وشن هجوم عكسي أدى إلى تقدم كبير للمقاومة في منطقة القباضة والصرية وزاحر الحدودية مع مديرية حبيش المجاورة.

وفي محافظة الجوف، قالت مصادر محلية إن الميليشيات شنت هجوماً على مواقع الجيش والمقاومة في الزرقة والهيجة والغرفة بمديرية المصلوب مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة، إلا أن الجيش والمقاومة تصدوا لذلك الهجوم وشنوا هجوماً معاكساً.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات أُجبروا على الفرار بعد سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى منهم ولازالت جثث ثلاثة من العناصر المهاجمة مرمية في المنطقة.