المبعوث الأممي يعقد جلسة مشتركة بين طرفي الأزمة اليمنية

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اجتماعاً مع رؤساء الوفود، الثلاثاء، حيث استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية.

وفيما يتعلق بعمل لجنة الأسرى والمعتقلين، استأنف أعضاء هذه اللجنة النقاش للمضي قدماً بهذا الملف، وإحراز تقدم في أقرب وقت ممكن، كما تطرق النقاش إلى أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولاسيما السلامة الجسدية والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق والعمل على تحسين الأوضاع فيها.

ورحب المبعوث الخاص بإفراج الحوثيين عن 57 من المحتجزين في عمران، ودعا الأطراف إلى الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، خاصة الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي والأشخاص الذين من شأن الإفراج عنهم أن يحدث أثراً إيجابياً في المجتمع اليمني وعلى مسار السلام.

كما التقى المبعوث الخاص مع بعض من السفراء، وبحث معهم تطورات المشاورات، وأكد السفراء دعمهم لجهود المبعوث الخاص والأمم المتحدة لإنهاء النزاع وإحلال السلام في اليمن.