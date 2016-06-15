مسؤول يمني: نخشى أن تؤول مشاورات الكويت إلى سراب

قال عبدالله العليمي، رئيس الوفد الاستشاري للحكومة اليمنية في مفاوضات الكويت إن 59 يوماً مرت منذ انطلاق المشاورات ونخشى أن تؤول إلى سراب.

وأشار العليمي في تغريدات على "تويتر" إلى أنه آن الأوان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يشيرا بأصبع الاتهام علناً نحو من يعرقل السلام، ويقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات.

ولفت إلى أن الوفد الحكومي يبذل جهوداً لكي لا تفشل المشاورات في الوقت الذي يصر وفد الحوثي-صالح على التعنت.

وقال كنا نعتقد أن شهر رمضان سيوفر فرصة لوقف نزيف الدم، لكنه يبدو أن الانقلابيين يصومون إلا عن الدماء.