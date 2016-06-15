ولد الشيخ يعقد لقاءين منفصلين مع وفدي الأزمة اليمنية

يستأنف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقد اجتماعين منفصلين مع وفدي الحكومة والانقلابيين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت لمواصلة مناقشات التهيئة لعرض التصور الأممي للحل الذي تعذر تقديمه خلال جلستي المشاورات المشتركة والمباشرة خلال اليومين الماضيين.

من جهته، قال مصدر في المشاورات إن ولد الشيخ أحمد سيعقد اجتماعاً منفصلاً مع وفد الانقلابيين. وفي الرابعة من مساء اليوم سيعقد اجتماعاً مع الوفد الحكومي وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بوضع العراقيل والعودة بالمشاورات إلى المربع الأول.

وقد برزت خلافات بين الوفدين بشأن تفاصيل تشكيل اللجنة العسكرية ومواصفات أعضائها.

من جانبها، تواصل لجنة السجناء والمعتقلين عملها اليوم بعقد اجتماع مباشر لفريقي المفاوضات الحكومي والانقلابي وبحضور ممثلين أممين لاستكمال مناقشة الآليات والترتيبات التنفيذية الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى الذين تم التثبت من بياناتهم.

وعلمت "العربية" أن مناقشات اليوم ستتناول تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي مهمتها النزول الميداني إلى السجون والمعتقلات في جميع المحافظات والمناطق للمسح، واستقصاء أوضاع المعتقلين والأسرى، والتحقق من حالاتهم وأوضاعهم، تمهيداً للإفراج عنهم.

من ناحيته، دعا المبعوث الأممي بعد اجتماع اللجنة أمس جميع الأطراف إلى الإفراج عن المحتجزين ومن وصفهم بالفئات المستضعفة منهم وسجناء الرأي والسياسيين، والأشخاص الذين قال إن "من شأن الإفراج عنهم أن يحدث أثراً إيجابياً في المجتمع وعلى مسار السلام".