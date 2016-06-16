الإمارات: حرب اليمن انتهت عملياً

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن الحرب في اليمن انتهت عملياً، وأنه تم رصد الترتيبات السياسية لتمكين الشرعية من إدارة الخدمات الأساسية وتحسين أدائها، ولم يبق سوى الانفراج السياسي.

وقال في محاضرة رمضانية حول الإمارات والتحالف وأزمة اليمن، ألقاها مساء الأربعاء، "إن الأهداف السياسية لعاصفة الحزم هي: العودة إلى المسار السياسي، وعودة الشرعية إلى السلطة، والرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي.

وأكد أن الحرب انتهت اليوم، وتم رصد الترتيبات السياسية لتمكين الشرعية من إدارة الخدمات الأساسية وتحسين أدائها، ورصد إرهاب القاعدة المدعوم من الإخوان المسلمين الذي يستفيد من غياب الدولة لإيجاد إمارة إرهابية في المكلا التي تم ضربها بشدة في عملية من أنجح العمليات ضد الإرهاب لم تستطع دول كبرى القيام بمثلها.

كما شدد على أن التدخل العسكري أنجز كل المطلوب وبقي الانفراج السياسي، وذلك يقع على عاتق اليمنيين أنفسهم.