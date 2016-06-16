اليمن.. الجيش والمقاومة يتقدمان إلى مشارف بني حشيش

تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجوم واسع للميليشيات على مواقعها في بران وبني بارق بمديرية نهم شمال العاصمة صنعاء، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، والتقدم صوب مواقع جديدة باتجاه جبل الحول على مشارف مديرية بني حشيش.

وذكرت مصادر في مقاومة صنعاء أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حاولت التقدم صوب بني بارق وبران تحت غطاء نيران كثيفة شنتها على مواقع الجيش والمقاومة في تلك المناطق، إلا أنها فشلت نتيجة تصدي الجيش والمقاومة لها، وإجبارها على التراجع والفرار، ما دفع الجيش والمقاومة إلى التقدم نحو جبل الحول.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تلقت دعماً وتعزيزات عسكرية جديدة من عمران وصنعاء، بينها آليات عسكرية ثقيلة وراجمات صواريخ، لافتة إلى أن تعزيزات ضخمة توجهت من عمران وصنعاء باتجاه صعدة، بينها منصة صواريخ باليستية.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 23 خرقاً للهدنة سجلت منذ الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس، في جبهات نهم وحدها من قبل الميليشيات، حيث توزعت بين قصف بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المتوسطة بمختلف العيارات وبقذائف الهاون، إلى جانب استقدام تعزيزات واستحداث مواقع ومتارس وحفر خنادق، خاصة في محيط جبل الصافح.

وفي جبهة مأرب الممتدة إلى نهم، واصلت الميليشيات هجماتها ضد مواقع الجيش والمقاومة في هيلان والمشجح غرب المحافظة بمختلف الأسلحة، وسجلت خلالها لجان الرصد التابعة للجيش اليمني ما يقرب من 12 هجوماً شنته الميليشيات على مواقعها.

وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، أن الميليشيات باتت عاجزة تماماً عن تحقيق أي تقدم أو انتصار على أرض المعركة منذ أشهر، وفشلت في جميع محاولاتها اختراق صفوف الجيش والمقاومة على مختلف الجبهات، ما يدل على أن قوات الشرعية باتت تمتلك القدرة على مواجهات تلك الميليشيات وتطردها من بقية المدن والمناطق التي تسيطر عليها.

وكانت الميليشيات قصفت معسكر كوفل وجبل الأشقري بصواريخ الكاتيوشا، ودفعت بتعزيزات إلى محيط الأشقري، ما دفع الجيش والمقاومة إلى قصف تلك التعزيزات بالصواريخ، وإحباط محاولة انتشارها والتمترس في مناطق جديدة.