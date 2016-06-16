الحوثيون يغرقون الأسواق اليمنية بالعملات المزيفة

كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني عن وجود حالات تزوير بكميات ضخمة للعملات، لاسيما فئة الألف ريال و500 ريال، مؤكداً أن هذه العملات تتداول في الأسواق اليمنية.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر أن البنك المركزي اليمني اكتشف حالات التزوير عقب محاولات توريد تلك العملات المزيفة في عدد من حسابات عملاء البنوك، إلا أن إدارات تلك البنوك سارعت إلى تسجيل محضر بلاغ للبنك المركزي بحدوث واقعة التزوير.

ونفى عدد من أصحاب الوكالات التجارية في اليمن وجود أي صلة لهم بتلك العملات المزيفة، مشيرين إلى أنهم وقعوا ضحية لها، واستلموها خلال تعاملاتهم التجارية.

ورجحت المصادر أن عناصر حوثية هي التي تقف وراء هذه الجريمة، بهدف استكمال تدمير اليمن.

كما أن الحوثيين الذين نهبوا كل مقدرات الدولة، واختلسوا المبالغ التي كانت موجودة في البنك المركزي يريدون استكمال جريمتهم بالسيطرة حتى على الأموال التي في حوزة المواطنين ونهب ممتلكاتهم.