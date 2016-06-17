الحكومة اليمنية: باقون في عدن حتى تحرير صنعاء

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ستبقى في عدن حتى يتم تحرير صنعاء وبقية محافظات اليمن من الانقلابيين، مؤكدا أن وزراء الحكومة يحاولون القيام بواجباتهم رغم الإمكانيات المحدودة.

وشدد على ضرورة مشاركة جميع المكونات السياسية في المرحلة المقبلة في تحديد مستقبل اليمن الجديد، مشيراً إلى أن البلاد تمر بحالة غير مسبوقة حيث عبثت الميليشيات الانقلابية بأمن البلاد واستقرارها واعتدت على السلطة الشرعية، ومؤسسات الدولة وشنت حرباً على كل مناطق البلاد، ما أدى إلى الدمار والخراب الذي طال معظم محافظات اليمن.

ودعا اليمنيين إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشرعية ودورها في المناطق المحررة ودعم جهود السلطات المحلية لفرض الأمن والاستقرار ابتداءً من محافظة عدن والمحافظات المجاورة.

ولفت إلى أن الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية قد أولت المفاوضات في الكويت اهتماماً متزايداً بهدف تحقيق السلام والاستقرار في البلاد يقوم على تطبيق قرار مجلس الامن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.