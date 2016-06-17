ولد الشيخ يبحث تسمية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية

عقد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالكويت جلسة مشتركة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين.

وتركزت الجلسة على مناقشة تسمية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية بعد التوافق عليهم بين طرفي النزاع.

هذا وقد أعدت الأمم المتحدة قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من ضباط الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، وهم من أصحاب الكفاءات والرتب العليا، وذلك لاختيار العدد المطلوب منهم لتعيينهم أعضاء في اللجنة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على أن تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين يأتيان على رأس أولويات الحكومة، مضيفا أنه تم البدء بالفعل بمعالجة سريعة للكهرباء والمياه والصحة وغيرها.

وجاء كلام بن دغر خلال لقائه قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة عدن في قصر معاشيق.