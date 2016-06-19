المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق استراتيجية في تعز

اشتعلت جبهة القتال في الجهات الشمالية لمحافظة تعز، في الوقت الذي نجحت فيه عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية في تعز.

واندلعت معارك عنيفة في جبهة كَرِش جنوب شرقي تعز دفعت قائد المقاومة الشعبية في المنطقة لإطلاق نداءات لإخلاء المدنيين من مواقع الاشتباكات.

وبالتزامن، تقدمت اللجان الشعبية في الجزء الشمالي الغربي من تعز وسيطرت على مناطق استراتيجية، مثل حي الزنوج، وعلى منازل كان يتمركز فيها الحوثيون في الصومعة ومناطق مطلة على خط الأربعين وجبل الواعش.

كما أطلق المتمردون، في إطار تصعيد الميليشيات في أكثر من جبهة، أربعة صواريخ كاتيوشا على محافظة مأرب، وذلك تزامناً مع وقوع اشتباكات غرب المحافظة وأخرى في جبل هيان ومديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.