الوفد الحكومي اليمني: تحول الميليشيات إلى حزب سياسي

أكد الناطق الرسمي باسم المتمردين الحوثيين ورئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، أن الشراكة السياسية استحقاق وطني وفقاً للمرجعيات، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال عبدالسلام إن الشراكة السياسية هي ضرورة للوصول إلى حل توافقي لمواجهة التحديات.

ويأتي ذلك رداً على الوفد الحكومي اليمني الذي طالب بتحول الميليشيات إلى حزب سياسي، وأن يتضمن الحل المرتقب إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بشكل نهائي، والتزام الانقلابيين بالقرار الدولي 2216 والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وإنهاء ما يسمى باللجان الثورية وإلغاء الإعلان الدستوري.