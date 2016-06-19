اليمن.. تدهور الوضع الإنساني بعمران وانتشار "الجرب"

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بالجرب في محافظة عمران بشمال اليمن الذي يعاني سكانه من وضع إنساني صعب جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأوضحت المنظمة في بيان أن عدد حالات الجرب التي عالجتها في المحافظة ارتفع بشكل ثابت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء بلغ 123 في يناير، و131 في فبراير.

وسجلت الحالات ارتفاعاً مطرداً منذ ذلك الحين، إذ بلغ عددها 254 في مارس، و576 في أبريل، و1927 في مايو.

وأوضحت المنظمة أن غالبية المصابين هم من النازحين جراء المعارك.

وأشارت إلى أنها تقوم بحملة "توعية صحية عبر عياداتها المتنقلة وعلاج كل الحالات التي تصل إلى العيادات المتنقلة" لاسيما في مديرية خمر.

والجرب مرض جلدي عبارة عن حكة كثيفة، يصيب الأطفال والبالغين، وتتم معالجته على مرحلتين: الأولى تشمل تقديم الأدوية والمراهم للمصاب والأشخاص المحيطين به، والثانية تنظيف الملابس والفرش الخاصة بالمصاب بمياه ذات حرارة مرتفعة وتعريضها للشمس 3 أيام.