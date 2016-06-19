اليمن.. وزارة الكهرباء تعد بتحسن ملحوظ في ساعات التغذية

أكد نائب وزير الكهرباء اليمني أن شركة النفط ستضخ خلال الساعات القادمة مادة الديزل إلى جميع محطات توليد الكهرباء، موضحاً أن هذا سيساعد في الحد من ساعات انقطاع الكهرباء.

من جهته، قال نائب وزير النفط إن مديري محطات التوليد بعدن يعملون بوتيرة عالية للعمل على تحسين أداء الشبكة وإن الأيام القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً في الكهرباء في المدينة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قد التقى في عدن عددا من مسؤولي وزارتي النفط والكهرباء، حيث جرى بحث أوضاع المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط، وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والسلطات المحلية.