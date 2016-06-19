ميليشيات الحوثي تتعاطى "القات" داخل المساجد

أقدمت ميليشيات الحوثي على تحويل أحد المساجد في محافظة حجة شمال غربي البلاد، إلى مجلس لتناول القات.

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الحوثيين بإلصاق عشرات الصور لبدر الدين الحوثي، الزعيم الروحي الراحل للجماعة الحوثية، على كافة أعمدة مسجد الحورة الذي يعد من أكبر مساجد حجة في إجراء يتنافى مع قدسية أماكن العبادة.

ويبدو في المسجد مجموعة من الحوثيين وهم يتعاطون "القات"، بالإضافة إلى شخص آخر يضع أمامه كمية من نبات القات قبل تناوله.

وفي سياق متصل اقتحمت ميليشيات الحوثي بمحافظة عمران "إلى الشمال من صنعاء " أحد مساجد المدينة وقامت بحرق جميع الكتب التي في الجامع.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من ميليشيات الحوثي بقيادة فؤاد حمدين اقتحموا جامع الرحمة بعمران وقت صلاة فجر السبت، وقاموا بأخذ جميع الكتب من مكتبه المسجد مع الأشرطة ثم أحرقوها في شارع الأربعين.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أقدموا على حرق مكتبة الجامع.

وفي صنعاء اختطفت ميليشيات الحوثي إمام وخطيب جامع الدرة بسبب خاطرة ألقاها بعد صلاة العشاء.

وذكر شهود عيان أن الميليشيات اختطفت الشيخ فايز المطري من جامع الدرة بمنطقة نقم، بسبب ثنائه على شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأكد الشهود أن ضابط أمن مواليا للحوثيين ويتبع أمن منطقة آزال دخل المسجد واقتاد المطري إلى سيارته، ثم سلمه لأطقم عسكرية حوثية.