المشاورات اليمنية في الكويت تدخل غداً شهرها الثالث

أفاد مراسل "العربية" أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيقدم عبر الفيديو، الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 60 يوماً على المشاورات اليمنية.

وكان ولد الشيخ أحمد قد عقد جلسة مشاورات منفصلة مع وفد الانقلابيين.

وقالت مصادر إن الجلسة استمرت لمدة ساعتين، وناقشت تصور الانقلابيين للمرحلة المقبلة وآرائهم لتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، التي ستتولى الإشراف على انسحابهم من المدن، وتسليم سلاحهم الثقيل للدولة.

وذكرت المصادر أن ولد الشيخ نقل للوفد مقترحات وفد الحكومة التي طرحها أثناء جلسة السبت. وقد أكد وفد الانقلابيين تمسكه بتشكيل حكومة جديدة يكونون شركاء فيها، وقدموا مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية التي ستعقب تشكيل الحكومة الجديدة.