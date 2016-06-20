عضو بالوفد الحكومي اليمني: "معجزة" توصلنا إلى حل

صرح عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية في الكويت، عبدالله العليمي، بأن المشاورات مع وفد الانقلابيين صعبة ومعقدة والمسافات ما زالت متباعدة تماماً.

وقال العليمي في تغريدات له على تويتر: "نحن بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لتقريبها، والتوصل إلى حلول عادلة وفق الرجعيات المقرة".

كما أكد أن الوفد الحكومي لن ييأس وسيظل يعمل برغبة صادقة وجادة بحسب توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أمل أن تحدث المعجزة.

وأضاف العليمي أن "دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة والدول الـ18 تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح المشاورات".

وتأتي تصريحات العليمي عشية تقديم المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن غداً الثلاثاء بالفيديو من الكويت يطّلع خلالها أعضاء مجلس الأمن على آخر تطورات مشاورات السلام اليمنية التي دخلت شهرها الثالث في الكويت برعاية الأمم المتحدة والخطوط العريضة للحل المرتقب وفقاً لتصور وضعه المبعوث الأممي بالتنسيق مع عدد من سفراء الدول الكبرى ومع المالكة العربية السعودية لوقف نزيف الدم وإحلال السلام في اليمن.