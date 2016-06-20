نقاش منفرد بين المبعوث الأممي ووفد الحكومة اليمنية

يعقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جلسة مشاورات منفردة مع الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية في الكويت لمواصلة مناقشة إجراءات انسحاب الميليشيات المتمردة من المدن والمحافظات.

وكان عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية في الكويت، قال عبدالله العليمي، إن المشاورات مع وفد الانقلابيين صعبة ومعقدة والمسافات ما زالت متباعدة تماماً.

وأضاف العليمي في تغريدات له على تويتر: "نحن بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لتقريبها، والتوصل إلى حلول عادلة وفق الرجعيات المقررة".

كما أكد أن الوفد الحكومي لن ييأس وسيظل يعمل برغبة صادقة وجادة بحسب توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أمل أن تحدث المعجزة.

وأضاف العليمي أن "دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة والدول الـ18 تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح المشاورات".