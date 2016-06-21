الأصبحي: صالح وعبدالملك الحوثي مطلوبان للعدالة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية على أن المخلوع صالح وزعيم ميليشيات الحوثيين عبد #الملك _الحوثي مطلوبان للعدالة.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني #عزالدين _الأصبحي إن الاثنين تم تجريمهما دوليا ولا يمكن لهما الظهور في أي مكان في #العالم مشيرا إلى أن قائمة الأتباع الذين سينضمون لهما تتوسع ومشددا في الوقت ذاته على ألا حصانة للقتلة.

وأشار إلى أن قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين بمن فيهم سياسيون ستطالهم القائمة بكل تأكيد، وأوضح الأصبحي أن قائمة المطلوبين دولياً ستعمم، وتتابع ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، والذين يقتلون المدنيين، ومعهم السياسيون الذين يدافعون عنهم.