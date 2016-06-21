الأمم المتحدة: نصف سكان اليمن يعانون أزمة غذاء

حذرت وكالتا الأمم المتحدة المكلفتان شؤون الغذاء، الثلاثاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء #اليمن تقريبا فيما يعاني أكثر من نصف السكان صعوبات في الحصول على الغذاء.

وفي بيان مشترك لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الاغذية العالمي التابعين للامم المتحدة، قال منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في اليمن جيمي ماغولدريك "انها احدى أسوأ الازمات في العالم وما زالت تتفاقم".

وتتعلق الحالة الطارئة بـ10 من 22 محافظة في البلاد وتطال في بعضها حتى 70% من السكان الذين يجدون صعوبة في الحصول على الغذاء.

وقدرت #الفاو وبرنامج الاغذية العالمي عدد الاشخاص الذين يعيشون في "حالة طوارئ" غذائية بـ7 ملايين على الاقل من سكان البلد الـ24 مليونا، بزيادة 15% عن العام الفائت، فيما يعيش 7.1 ملايين في "حال ازمة"، في تقييم بحسب مستويات انعدام الامان الغذائي.

كما ذكر التقرير المشترك بيانات #اليونيسيف التي كشفت ان 3 ملايين طفل دون الخامسة مهددون بسوء التغذية الحاد الذي بلغت نسبه مستويات "خطيرة" في اغلبية المناطق ووصلت الى 25.1% في محافظة تعز (جنوب غرب).

وانبثق هذا الوضع، الى جانب نتائج النزاع المباشرة، من نقص الوقود والقيود على الاستيراد التي تعرقل الحصول على الغذاء في بلد يستورد 90% من مواده الغذائية الاولية. كما ان الزراعة المحلية عانت جراء اعصارين في نوفمبر 2015 ثم فيضانات واجتياح للجراد في ابريل.

وبين يناير وابريل استفاد حوالى 3.6 ملايين شخص من مساعدة غذائية عاجلة، لكن برنامج الاغذية العالمي ومنظمة الاغذية والزراعة "في حاجة ماسة الى التمويل" على ما اعلنتا، قبل ان توجها نداء عاجلا الى الدول المانحة.

ويشهد اليمن مواجهات بين المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بالارتباط بايران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، وبين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي والموجودة بشكل اساسي في الجنوب.