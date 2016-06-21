ميليشيات الحوثي تسيطر على جبل جالس قرب قاعدة العند

سيطرت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على جبل جالس الاستراتيجي بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج بالقرب من قاعدة العند العسكرية.

ويأتي هذا بعد اشتباكات عنيفة دارات بين المقاومة الشعبية والمليشيات الانقلابية على مدى أسبوعين، حيث شنت المليشيات هجوما عنيفا من عدة جهات وقصف مدفعي مما أدى إلى انسحاب المقاومة الشعبية بعد نفاذ الذخائر.

ويعتبر جبل جالس موقعا استراتيجيا مهماً ومطلاً على قاعدة العند العسكري، حيث تستطيع المليشيات الانقلابية استهداف قاعدة العند العسكرية من موقع جبل جالس بالأسلحة الثقيلة.

وأتت الاشتباكات على خلفية هجوم مباغت شنته الميليشيات من أربعة محاور، بهدف إحراز تقدم باتجاه لحج٬ بحسب المصادر، علماً أن الميليشيات حاولت في الأيام القليلة الماضية شنّ عمليات عسكرية من جبهات "كرش" و"المضاربة" و"راس العارة" و"باب المندب".

وتسعى الميليشيات إلى إحداث إرباك في صفوف القوات الموالية للشرعية ما يمكنها من السيطرة على مواقع جبلية استراتيجية مطلة على قاعدة العند الجوية وممر الملاحة الدولية باب المندب.

أما على الصعيد السياسي، فقد قال عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي، إن المتمردين #الحوثيين غير جاهزين للسلام والمباحثات تدور في حلقة مفرغة.