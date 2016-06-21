ولد الشيخ يعرض "خارطة طريق" يمنية على مجلس الأمن

قدم المبعوث الأممي إلى #اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى #مجلس_الأمن عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء. وقال ولد الشيخ خلال تقديمه للتقرير إنه وضع خارطة طريق للتوصل إلى حل في اليمن ترتكز على تسليم السلاح.

وعرض #ولد_الشيخ أحمد الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي يعتزم طرحه، على طرفي النزاع خلال الأيام المقبلة، رغم التباعد الذي لا يزال قائماً بين وفدي المفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني تزامناً مع الانسحابات.

إلى ذلك، وضع المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تطورات المفاوضات اليمنية الجارية في الكويت، وما توصلت إليه لجان العمل الثلاث.

وقال ن مفاوضات الكويت ساعدت بايصال المساعدات إلى مناطق محاصرة. وإذ رحب بعملية تبادل الأسرى الأخيرة التي نفذتها لجنة الأسرى والمعتقلين، إلا أنه أشار إلى أنها تزامن مع اعتقالات جدية.

إلى ذلك، أشار إلى أن المشهد العام ايجابي، وإن تخلله بعض التراجع. ولفت إلى تقديره دعم مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية.