اليمن يطالب البنك الدولي بسرعة الإفراج عن المحفظة المالية

طالب اليمن البنك الدولي سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلن عنها مطلع العام الماضي، على خلفية تجميد البنك لعملياته في البلاد في وقت سابق العام الحالي، لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية.

وجاءت هذه المطالبات خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد الميتمي، بممثل البنك الدولي في اليمن، ساندرا بولمينكاب، وكبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية، ويلفيرد انجليك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت الوكالة إن اللقاء ناقش الدور الاقتصادي والتنموي للبنك الدولي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.