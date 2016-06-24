اليمن: من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة

أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في #مشاورات_السلام_اليمنية في #الكويت الدكتور عبدالله العليمي أن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات.

وقال العليمي في تصريحات صحافية، إنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، وإن تشكيل حكومة وفاق وطني في مشاورات الكويت هو موضوع خارج المرجعيات المتوافق عليها.

وأضاف أن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات، ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما أكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم، والالتفاف على القرارات الدولية، وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.

وصرّح العليمي: "إن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات، ولن يتم تجاهل مطالب الشعب اليمني".