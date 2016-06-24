اليمن.. تجدد المواجهات في تعز

تجددت المواجهات بمختلف الجبهات في #تعز، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن المواجهات اندلعت في مناطق الضباب وصولاً إلى منطقة غراب، في محيط اللواء 35 مدرع.

وقامت #الميليشيات بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع #الجيش_الوطني و#المقاومة_الشعبية في منطقة الضباب جنوباً. كما قصفت مواقع قوات الشرعية في جبل أسود والحرمين وميلات بتعز.

وشن #الانقلابيون هجمات على مواقع الجيش الوطني غرب اللواء 35 مدرع ومنطقة غراب شمال اللواء ومنطقة جبالي.

أما في الجوف، فقد صدّ الجيش والمقاومة هجوماً للمتمردين في جبال حام شمال مديرية المتون. كذلك تم إجبار الميليشيات على التراجع، مخلفة قتلى وجرحى، وتم أسر ستة من عناصرها.

واستمرت المعارك لساعات، وشاركت مقاتلات التحالف في صد هجوم الميليشيات وقتل القيادي الحوثي، أبوصخر الخمري.