مجلس الوزراء اليمني يناقش اجراءات نقل نفط المسيلة لعدن

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الدوري اليوم في #قصر #المعاشيق بعدن، برئاسة الدكتور #أحمد #عبيد بن دغر رئيس الوزراء، الذي ناقش مستجدات مشاورات السلام الجارية في الكويت، وعدد من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية وآلية توفيرها في مدينة عدن وكافة المدن المحررة.

وأكد رئيس الوزراء بأنه لن يتحقق أي #سلام على الأرض إلى من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بما فيها انسحاب المليشيات الانقلابية من المدن وتسليم السلاح للدولة، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

واطلع المجلس على تقرير من نائب وزير النفط و#المعادن والوحدات التابعة للوزارة عن أزمة الوقود في محافظة عدن وسبل توفير الوقود للمؤسسة العامة للكهرباء، وأقر المجلس عمل ممارسة جديدة لشراء مادة المازوت لمحطة الحسوة خلال ٢٤ ساعة، على أن يتم مراعاة أقل سعر وأقل مدة تتوفر في المندوبين.

كما أقر المجلس استمرار واجراءات المناقصة المعلنة لمادتي البنزين والديزل وفق الآليات المتبعة والوثائق المتعلقة بالمناقصة لدى شركتي المصافي والنفط.

ووجه رئيس الوزراء كلاً من وزير النفط والمعادن ووزير المالية بتنفيذ ومتابعة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتوليد مليون برميل من نفط المسيلة إلى شركة مصافي عدن بإعادة تشغيل المصفاة.

واطلع الاجتماع إلى تقرير من مسئولي شركتي النفط ومصافي عدن حول الظروف التشغيلية للمنشأة. وكان المجلس قد استدعى مسؤولي شركة النفط لتقديم ايضاحات حول الزيادات السعرية في اسعار الوقود.

وأوضح التقرير المقدم بهذا الشان أن هذة الزيادات تعود الى فارق اسعار النقل من ميناء المكلا إلى مدينة عدن وواضحت شركة النفط ان هذة الزيادة مؤقتة الى حين توفر الوقود عبر ميناء عدن.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل حول زيارة وزير الكهرباء والمعادن المهندس عبدالله الأكوع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستجدات متابعاته حول اتفاقية وتوقيع القرض الخاص بكهرباء عدن كما اطلعهم حول #اللقاء الذي تم مع هئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي وتطرق اللقاء الى أهمية ربط الجمهورية اليمنية بالمنظومة الكهربائية #الخليجية والترتيبات الجارية لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع الربط.

كما استمع المجلس الى تقرير حول مشاركة وزير الزراعة المهندس #أحمد #الميسري في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثون لمؤتمر منظمة #الاغذية و#الزراعة للشرق الادنى التي انعقدت في العاصمة #الإيطالية #روما.