هادي يدعو المجتمع الدولي لمساندة اليمن في تجاوز أزمته

أعلن #الرئيس_اليمني، عبد ربه منصور #هادي، أن بلاده تتطلع إلى السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح هادي خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى #اليمن، بتينا موشايت، أن عبث الانقلابيين بموارد الدولة جعل معيشة المواطن اليمني تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي بصورة عامة.

كما دعا الرئيس اليمني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساندة اليمن لتجاوز تحدياته في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.