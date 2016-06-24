عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

هادي يدعو المجتمع الدولي لمساندة اليمن في تجاوز أزمته

المصدر: دبي - قناة الحدث
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
رابط مختصر

أعلن #الرئيس_اليمني، عبد ربه منصور #هادي، أن بلاده تتطلع إلى السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح هادي خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى #اليمن، بتينا موشايت، أن عبث الانقلابيين بموارد الدولة جعل معيشة المواطن اليمني تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي بصورة عامة.

كما دعا الرئيس اليمني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساندة اليمن لتجاوز تحدياته في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

كلمات دالّة

#اليمن, #هادي, #سلام, #قرارات, #الشرعية الدولية, #الاتحاد الأوروبي, #بعثة, #لقاء, #الانقلابيون, #عبث, #موارد, #الدولة, #الرئيس اليمني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر